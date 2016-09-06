Konyaspor kulübü olağanüstü kongreye gidiyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun hem kulüp kuruluş tarihinin aslına rücu etmesi hem de gelişen ve büyüyen Atiker Konyaspor'un yönetim kadrosunu daha da güçlendirmek için seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi.

Olağanüstü genel kurulun, çoğunluk sağlanması halinde 26 Eylül Pazartesi günü, sağlanamadığı takdirde 3 Ekim 2016 Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Kulüp başkanımız Ahmet Şan ve yönetim kurulu üyelerimiz, kararın camiamıza hayırlı olması temennisinde bulundu." ifadelerine yer verildi.