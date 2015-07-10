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10.07.2015 - 15:32 | | AA

Konyaspor lige iyi başlamak istiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, sezonun ilk haftasında sahalarında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Saha avantajımızı kullanarak seyircimiz önünde kazanıp, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor lige iyi başlamak istiyor!
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Süper Lig'de 2015-2016 sezonu fikstürünü değerlendiren Baydar, ligde birbirinden zorlu 34 maça çıkacaklarını ifade etti.

İlk maçların sezona moralli başlamak adına önemli olduğunu dile getiren Baydar, "İlk maçımızda kendi sahamızda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacağız. Saha avantajımızı kullanarak seyircimiz önünde kazanıp, lige iyi bir başlangıç yapmak ve geçtiğimiz sezon yakalanan performansın üzerine çıkmak istiyoruz. Takımımıza 2015-2016 sezonunda başarılı olacağı konusunda güveniyoruz" diye konuştu.

Ahmet Baydar, transfer komitesinin başarılı kadro oluşturmak için yoğun mesai harcadığını aktardı.

Takım başarısındaki en önemli paydalardan birinin de taraftar desteği olduğunu vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Bu konudaki örneği geride bıraktığımız sezonda yaşadık. Taraftarımızla bütünleşerek ve onların verdiği destekle Türkiye'ye örnek olduk. Bunun yeni sezonda da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle bizim gibi Anadolu takımlarının başarılı olması ve bir istikrar yakalaması adına itici güç olan taraftarlarımızın kombine biletlere olan ilgisi bizleri yeni sezon öncesinde heyecanlandırıyor. Takımımızın taraftarımızla buluşacağı Akhisar Belediyespor maçını, onlar gibi biz de büyük heyecanla bekliyoruz. Yeni sezonda örnek gösterilen taraftara ve başarılı olacak bir takıma sahip olduğumuza inanıyorum."

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