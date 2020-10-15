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15.10.2020 - 15:30 |

Konyaspor, Medicana Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

Konyaspor Kulübü, Medicana Sağlık Grubu ile olan sağlık sponsorluğu anlaşmasını 1 yıl daha uzattı.

Konyaspor, Medicana Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Kulübü Genel Saymanı Uğur Öncan ile Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kişi hazır bulundu.

Açıklamada, "Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesiyle 2013-2014 sezonundan bu yana devam eden iş birliğimiz, sağlık sponsorluğu anlaşmasıyla 1 yıl daha devam edecek. Forma sponsorluğuyla başlayan, daha sonra sağlık sponsorluğu olarak devam ettirdiğimiz bu anlamlı iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor, Medicana Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

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