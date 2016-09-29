Konyaspor moral arıyor
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Atiker Konyaspor bu akşam deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’e ve UEFA Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Gent deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor.
Yeşil-beyazlılar, H Grubu’ndaki ilk maçında favori olarak gösterilen Shakhtar Donetsk’e 1-0 yenilirken, grubun diğer takımlarından Gent, Portekiz’in Braga takımıyla 1-1 berabere kalmıştı. KAA Gent Stadı’nda yapılacak Gent-Atiker Konyaspor maçı TSİ 20.00’de başlayacak. Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Istvan Vad’ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2’den naklen yayımlanacak.
Konya ekibinde Dimitar Rangelov, İsviçre ekibi Luzern’de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika’nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugünkü karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak.