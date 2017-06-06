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06.06.2017 - 17:16 | | KONYA,(DHA)

Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı

Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı
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Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasının ardından Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

2014 yılından itibaren yeşil beyazlı ekibi çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman, sezonun son maçı olan Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'nin başına geçmek için takımdan ayrıldı.

Bunun üzerine 30'un üzerinde teknik direktörü listeye alan Atiker Konyaspor yönetimi, son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

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