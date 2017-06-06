Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı

Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasının ardından Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

2014 yılından itibaren yeşil beyazlı ekibi çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman, sezonun son maçı olan Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'nin başına geçmek için takımdan ayrıldı.

Bunun üzerine 30'un üzerinde teknik direktörü listeye alan Atiker Konyaspor yönetimi, son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.