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25.10.2017 - 11:10 |

Konyaspor, Omerovic ile anlaşma sağladı

Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yardımcısı Ömeroviç'le anlaştı. Boşnak teknik adam imza atmak üzere Konya'ya gidiyor.

Konyaspor, Omerovic ile anlaşma sağladı
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Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 2-1 yenilmiş, kulüp yönetimi maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar yeni teknil direktörünü kısa sürede belirledi.
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapan Fahreddin Ömeroviç ile anlaşma sağlandı. Aykut Kocaman döneminde Atiker Konyaspor’da görev yapan Ömeroviç’in Konya’ya giderek yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan Atiker Konyaspor, Süper Lig’de oynadığı 9 maçta aldığı 6 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor. (NTVSpor)

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