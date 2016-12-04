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04.12.2016 - 20:30 | | AA

Konyaspor otobüsüne taşlı saldırı

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor maçının ardından Konyaspor'un otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

Konyaspor otobüsüne taşlı saldırı
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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor maçının ardından konuk takımın otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve Atiker Konyaspor'un 3-2 kazandığı maçın ardından Konya'ya dönen konuk takımın kafilesinin bulunduğu otobüse, bazı taraftarlar taşlı saldırıda bulundu.

Taşlı saldırıda, yeşil-beyazlıların takım otobüsünün bazı camları kırıldı.

Taraftarların otobüsü de taşlanırken, şoför ve beraber bazı taraftarlar da yaralandı.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük tehlikesi olarak görülen holiganlığın yeniden hortlamasına şahit olmalarının kendilerini üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız takım otobüsümüzün içindeyken saldırıya uğramalarını an itibariyle Türk futbolunun önündeki en büyük sorun olarak görmekteyiz.Konuyla ilgili görevini suistimal edenlere yönelik soruşturma başlatılmasını, bugün maruz kaldığımız saldırının faillerinin bir an önce adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Bir turizm ilçesi olan Alanya’da böylesine bir olayla karşılamamız hem taraftar hem takım otobüslerimizin taşlanması üzeri örtülecek bir konu değildir. Medyada yorum yapan, eli kalem tutup köşe yazan herkesi bu büyük tehlike karşısında tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz. Konu bugün için Atiker Konyaspor odaklı olabilir ancak içerik açısından Türk futbolu büyük tehlike içindedir."

Şan: "Kırmızı kartın iptali için başvuracağız"

Atiker Konyaspor'un Aytemiz Alanyaspor karşısında ikinci golünü atan Rijad Bajic'in taraftara karşı sevinmesinin ardından ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla ilgili kulübün resmi Twitter hesabından açıklama yapan kulüp başkanı Ahmet Şan, "Kırmızı kartın iptali için ivedi olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna başvuracağız." ifadesini kullandı.

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