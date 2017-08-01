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01.08.2017 - 14:36 |

Konyaspor, Riad Bajic'in Udinese'ye transfer olduğunu duyurdu

Atiken Konyaspor, futbolcusu Riad Bajic'in İtalya Serie A takımı Udinese'ye transfer olduğunu duyurdu.

Konyaspor, Riad Bajic'in Udinese'ye transfer olduğunu duyurdu
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Atiker Konyaspor Bosna Hersek'li futbolcusu için resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

'Atiker Konyaspor’umuza Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar’dan transfer edilen futbolcumuz Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaşmıştır.

Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic’e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.'

Konyaspor, Riad Bajicin Udineseye transfer olduğunu duyurdu


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