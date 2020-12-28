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28.12.2020 - 15:28 |

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Konyaspor ve Rizespor, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Konyaspor-Rizespor: 1-1
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Konyaspor-Rizespor karşılaşmasıyla devam etti. Maçın ilk yarısında Hadziahmetovic'in 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, ilk 45 dakikayı üstün tamamladı.

İkinci yarıda ise ataklarını sıklaştıran Rizespor, 65. dakikada Tuynay Torun'un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Konyaspor-Rizespor: 1-1

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Adil, Jevtovic, Oğuz Kaan, Skubic, Shengelia, Hadziahmetovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan Guilherme ile kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Amir, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
10. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Daci, topuk pasıyla Shengelia’yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Shengelia’nın vuruşu yandan auta gitti.
13. dakikada Konyaspor’un kazandığı topta Amir sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada sağ Çaykur Rizespor’da sağ kanattan Samudio taşıdığı topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Skoda’nın vuruşu dışarıya gitti.
23. dakikada Rizespor’un çıkarken kaptırdığı topu alan Daci'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Konyaspor-Rizespor: 1-1

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