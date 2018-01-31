Konyaspor, Sammuel Eto'o ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Ara trasfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Yatabare, Beşiktaş'tan Orkan Çınar ve Göztepespor'dan Adis Jahovic'i renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o ile 1 yıllığı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştı. Dün akşam özel uçakla Konya'ya gelen Eto'o, bugün Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen törenle sözleme imzaladı.

"ETO'O DÜNYADA ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Törene katılan Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, ''Transferimize Eto'o kardeşimizi katarak takımımızı güçlendirmiş bulunuyoruz. Eto'o, gerek ulusal, gerekse dünyada çok önemli bir oyuncu. Dünyanın çok önemli takımlarında görev aldı ve futbolun zirvesine çıktı. Böyle bir oyuncunun Konysporumuza katkıları olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

"FUTBOL BİR AŞKTIR"

Antalyaspor'un yönetici, oyuncu ve taraftarına teşekkür eden Eto', ''Acı bir durum. Bazıları beni anlamakta güçlük çekecektir. Ama bir gün beni anlayacaklardır. Futbol bir aşktır. Futbol böyle devam etmek zorunda. Antalya benim ikinci memleketimdir.''dedi.

Futbolun tek kişilik tenis oyunu olmadığını ifade eden Eto'o, ''Konyaspor'a da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Futbol tenis oyunu değildir. Tek kişi ile oynanmıyor. Takım arkadaşlarımı da ihtiyacım olacak. Onların katkılarıyla Konyaspor'u yükselişe çıkartacağız.'' diye konuştu.

37 yaşında olduğuna dikkat çeken Eto'o, kendisine güvenen teknik direktör Mehmet Özdilek'e de teşekkür etti.

Eto'o, imza törenin ardından Adis Jahoviç ile birlikte statta tribünlerin bir bölümünü dolduran taraftarı selamladı.