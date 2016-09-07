Konyaspor, Shakhtar ve Antalya maçlarına kilitlendi

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında 11 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ile takımdan ayrı olarak salonda çalışan ve tedavi olan Ioan Hora ve Nejc Skubic katılmadı.

Topla yapılan ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Ali Turan, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve ilk düşüncelerinin hafta sonu deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçını kazanmak olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'nde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Ali Turan, ''Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Ligin ilk 2 haftasını 6 puanla geçebilirdik ama olmadı. İki maçta da galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp yavaş yavaş yukarı çıkarız" dedi.

Takımın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi H Grubunu değerlendiren Ali Turan, "Önemli olan lig ama ilk defa Avrupa'da mücadele edeceğiz. Çıkıp bize yakışan futbolu sergileyip, iyi bir Atiker Konyaspor seyrettirmek istiyoruz. Bize yakışan futbolla kendi adımızdan söz ettirmek amacındayız" diye konuştu.