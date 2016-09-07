Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor, Shakhtar ve Antalya maçlarına kilitlendi
07.09.2016 - 14:15 |

Konyaspor, Shakhtar ve Antalya maçlarına kilitlendi

Atiker Konyaspor, ligde Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda da Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlara kilitlendi. Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Ali Turan, ilk düşüncelerinin hafta sonu deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçını kazanmak olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'nde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Konyaspor, Shakhtar ve Antalya maçlarına kilitlendi
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında 11 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ile takımdan ayrı olarak salonda çalışan ve tedavi olan Ioan Hora ve Nejc Skubic katılmadı.

Topla yapılan ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Ali Turan, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve ilk düşüncelerinin hafta sonu deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçını kazanmak olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'nde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Ali Turan, ''Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Ligin ilk 2 haftasını 6 puanla geçebilirdik ama olmadı. İki maçta da galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp yavaş yavaş yukarı çıkarız" dedi.

Takımın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi H Grubunu değerlendiren Ali Turan, "Önemli olan lig ama ilk defa Avrupa'da mücadele edeceğiz. Çıkıp bize yakışan futbolu sergileyip, iyi bir Atiker Konyaspor seyrettirmek istiyoruz. Bize yakışan futbolla kendi adımızdan söz ettirmek amacındayız" diye konuştu.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber