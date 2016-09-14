Konyaspor, tarihindeki ilk Avrupa maçına çıkıyor

Atiker Konyaspor, tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçında, yarın sahasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, Belçika'nın Gent ve Portekiz'in Braga takımlarıyla H Grubu'nda yer alan yeşil-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkıyor.



Konya Büyüşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç saat 22.05'te başlayacak. Müsabakada Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Robert Schörgenhofer düdük çalacak. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Roland Riedel yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Rene Eisner ile Dominik Ouschan'ın yapacağı maçta Andreas Witschnigg dördüncü hakem olacak.



Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 3 maçta 5 puan alan Atiker Konyaspor, puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor, ligdeki başarısını Avrupa maçlarında da yansıtmak istiyor.



Atiker Konyaspor'da 1 eksik

Konya ekibinde cezası bulunan Dimitar Rangelov, Ukrayna temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.



Rangelov, İsviçre ekibi Luzern'de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika'nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.



Atiker Konyaspor'da ayrıca, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Sissoko, Vedat Bora ile Can Demir Aktav, Shakhtar Donetsk mücadelesinde sahaya çıkamayacak.



Bajic'in forma giymesi bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'un 3-1 yenen Atiker Konyaspor'da kadroda büyük bir değişiklik beklenmiyor.



Shakhtar Donetsk karşısında forma giyemeyecek Rangelov'un yerine yeşil-beyazlıların bir diğer golcüsü Bajic'in oynaması bekleniyor.



Atiker Konyaspor'un, Shakhtar Donetsk mücadelesine çıkması beklenen 11'i şöyle: Serkan Kırıntılı, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic.