Konyaspor U19 Takımı'nın kalecisi Mustafa Tekbaş hayatını kaybetti

Konyaspor camiasının acı günü...

Bir süredir hastanede tedavi gören Konyaspor U19 Takımı'nın kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş vefat etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Süper Lig'de tarihe geçen seriler