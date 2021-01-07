Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı
07.01.2021 - 18:37 | | KONYA (AA) -

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor, 2018-2019 sezonundan beri yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu Uğur Demirok ile yollarını ayırdı.

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, Uğur Demirok'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

 Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

Sergio Ramos soğuk havaya meydan okudu: Yazı seviyorum
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Appindangoye sözleşme uzattı
    Appindangoye sözleşme uzattı
  2. Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?
    Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?
  3. Aston Villa'nın tesisleri kapatıldı
    Aston Villa'nın tesisleri kapatıldı
  4. Efe Bayram, çalışmalardan memnun
    Efe Bayram, çalışmalardan memnun
  5. Fenerbahçe'nin yeni transferi kontrolden geçti
    Fenerbahçe'nin yeni transferi kontrolden geçti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

PFDK'dan Emre Kılınç'a 2 maç ceza

PFDK'dan Emre Kılınç'a 2 maç ceza

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet