Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor’un Avusturya kampı başladı
18.07.2017 - 11:55 |

Konyaspor’un Avusturya kampı başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’un Avusturya kampı başladı.

Konyaspor’un Avusturya kampı başladı
ABONE OL

2017-2018 sezonu öncesi üçüncü etap hazırlıkları için Avusturya’ya giden Konyaspor ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman top kapma ve koşu çalışması ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra hücum ve savunma organizasyonları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

2. etap Erzurum kampında yeterli görülmeyen Ioan Hora, Özkan Taştemur, İbrahim Alan, Mücahit Can Akçay ve Emre Can Atila Avusturya kampına götürülmedi.

28 Temmuz’da sona ermesi beklenen kampta Konyaspor, 19 Temmuz’da Bundesliga takımlarından Freiburg FC, 22 Temmuz’da Al Feiha, 25 Temmuz’da yine Bundesliga’nın güçlü ekibi RB Leipzig ve 27 Temmuz’da ise Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımı ile hazırlık maçları oynayacak.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber