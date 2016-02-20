Konyaspor üst sıralarda kalıcı olmak istiyor

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ileriki haftalarda da kazanmayı sürdürerek üst sıralarda kalıcı olmak istediklerini söyledi. Torku Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de Medicana Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyeti AA muhabirine değerlendiren Baydar, mücadelenin başından sonuna kadar iyi ve tempolu oynadıklarını belirtti.



Müsabakayı kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını dile getiren Baydar, maç boyunca baskılı oyunlarını sürdürdüklerini vurguladı.



İyi oyunun karşılığında Traore ve Skubic'in golleriyle 3 puanı almasını bildiklerini anlatan Baydar,"İlerleyen haftalarda da kazanmayı sürdürerek, üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Bu galibiyeti bize armağan eden teknik heyetimize teşekkür ediyoruz. Maç boyunca bize destek vererek, 12. adam görevini yerine getiren taraftarımız da övgüyü ve tebriği hak ediyor" ifadelerini kullandı.

