Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor, Utrecht ile yenişemedi: 0-0
02.08.2019 - 10:51 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Konyaspor, Utrecht ile yenişemedi: 0-0

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda'da karşılaştığı Utrecht ile golsüz berabere kaldı.

Konyaspor, Utrecht ile yenişemedi: 0-0
ABONE OL

ollanda'daki ikinci etap kampını yarın tamamlayacak olan Konyaspor, özel maçta Eerste Divisie takımlarından Jong FC Utrecht ile karşılaştı. Marasingel 251 Arnhem'de bulunan Arnhem Boys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya, yeşil-beyazlılar Ertuğrul, Savaş, Selim, Kadir Kaan, Ferhat Öztorun, Opanasenko, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Erdon Daci, Deni Milosevic 11'i ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, Mücahit Can, Erdon Daci ve Marko Jevtovic ile fırsatları değerlendiremezken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, oynadıkları 4 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
  2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
  3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
  4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
  5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Sıradaki Haber