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05.05.2019 - 11:45 |

Konyaspor ve Alanyaspor ligde 6. randevuda

Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne dek oynanan 5 maçta Konyaspor 3, Alanyaspor ise 2 kez kazandı.

Konyaspor ve Alanyaspor ligde 6. randevuda
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Atiker Konyaspor yarın 20.30’da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 5 maçta Konyaspor 3, Alanyaspor ise 2 galibiyet aldı.

Bu maçlarda turuncu-yeşilliler 8 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor 9 gol attı. Alanya’da oynanan 2 maçı da Konyaspor kazandı. Bu karşılaşmalarda deplasman ekibinin 5 golüne, ev sahibi takım 3 golle karşılık verebildi.

Alanya ekibi, geçen hafta Kayserispor deplasmanı dönüşünde meydana gelen kazada futbolculardan Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi yönünde talepte bulundu. Ancak hafta ortasında teknik ekip ve futbolcuların yaptığı toplantı sonrasında bu talep geri çekildi.

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