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22.11.2017 - 10:33 | | AA

Konyaspor ve Başakşehir yarın sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Konyaspor ve Başakşehir yarın sahaya çıkıyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 23.05'te başlayacak maçta deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 21.00'de oynanacak I Grubu mücadelesinde, Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini ağırlayacak.

Ligde 5. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

19.00 Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya)

21.00 Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

21.00 BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

21.00 Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa)

21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya)

21.00 Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna)

21.00 Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika)

21.00 Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda)

21.00 Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya)

21.00 Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya)

21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)

23.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

23.05 Partizan (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)

23.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.05 Braga (Portekiz) - Hoffenheim (Almanya)

23.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Medipol Başakşehir

23.05 AEK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

23.05 Milan (İtalya) - Austria Wien (Avusturya)

23.05 Everton (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

23.05 Olympique Lyon (Fransa) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.05 Sheriff (Moldova) - Zlin (Çekya)

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