Konyaspor ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyaspor'un H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla sahasında yapacağı maçta Avusturyalı hakem Robert Schörgenhofer düdük çalacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçta Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Roland Riedel yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Rene Eisner ile Dominik Ouschan'ın yapacağı maçta Andreas Witschnigg dördüncü hakem olacak.

Osmanlıspor'un Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla oynayacağı L Grubu maçını ise Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçta Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. İlave yardımcı hakemliğini Robert Hartmann ile Marco Fritz'in yapacağı maçta dördüncü hakem olarak Stefan Lupp görev alacak.