Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor yağmur altında çalıştı
25.10.2018 - 15:14 |

Konyaspor yağmur altında çalıştı

Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor yağmur altında çalıştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ve topla oyunla devam etti. İdman taktik çift kale maç ile sona erdi.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus
    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber