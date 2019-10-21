Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

KONYASPOR – YENİ MALATYASPOR

Süper Lig’de 8. haftanın kapanışında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin heyecanını canlı bahis ve daha birçok oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara göz kırpan Konyaspor’da en dikkat çekici isim Farouk Miya oldu. Yeşil-beyazlılara bu yaz transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu attığı 4 golle takımı adına ekstra bir performans sergiledi. Yeni Malatyaspor ise galibiyet hasretini fazla uzatmadı ve evinde Denizlispor’u 5-1’le geçerek puanını 10’a yükseltti. Bulundukları sıralama aşağılarda olsa da bu sezon ligde puanların birbirine yakın olması durumları her an değiştirebiliyor. Zorlu Konya deplasmanından olası bir galibiyetle dönmeleri durumunda haftayı 6. sırada tamamlama şansına sahipler. Keza Konyaspor da kazanması halinde ilk 3’te yer alacak. Konya’da Hurtado, Diagne, Ali Çamdalı ve Uğur Demirok sakat. Sarı-Kırmızılılar’da ise Yiğithan Güveli, Gökhan Töre, Mina sakat, Chalaali ise cezalı. Kısacası haftanın kapanışına yakışır bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Konyaspor’un ligde çıktığı 7 maçın 6’sında gol atıldı.

Yeni Malatyaspor’un ligde çıktığı 7 maçın tamamında minimum 2 gol atıldı.

Yeni Malatyaspor’un deplasmanda çıktığı 3 maçın 2’sinde karşılıklı gol olmadı.

İki ekibin Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmanın tamamı 2.5 gol altı tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak taraf bahsinden yana tercihte bulunmuş görünüyor. Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %22’si ev sahibi Konyaspor’un kazanacağını düşünürken %17’lik dilim ise maçın berabere biteceği görüşünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ

Haftanın en dengeli maçlarından biri. Konyaspor formda, Malatyaspor'un da etkili kontra atak oyunu var. Bu karşılaşmada beraberlik en mantıklı seçenek olacaktır. 2.5 gol alt seçeneğini de düşünebilirsiniz.