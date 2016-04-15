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15.04.2016 - 11:04 | | KONYA (AA)

Konyaspor yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar, 11 maçlık yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Konyaspor yenilmezliğini sürdürmek istiyor
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında 11 maçtır yenilmeyen Torku Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasında unvanını korumak istiyor.

Sezonun ikinci yarısında başarılı sonuçlar almaya devam eden ve ligin son haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, 15. galibiyetine ulaştı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 11 maçta 8 galibiyet elde eden Torku Konyaspor, 3 müsabakada berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Ligin 29. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Konya ekibi, bu maçtan da galip ayrılarak, yenilmeme serisini 12 maça çıkarmayı ve unvanını korumayı hedefliyor.

- Unvanını Avrupa'ya taşıdı Konya temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) mücadele eden takımlarla kıyaslandığında, 2016'da resmi maç kaybetmeyen tek ekip olmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un, Premier Lig ekibi Liverpool'a dün 4-3 yenilmesinin ardından Torku Konyaspor, Avrupa'nın 5 büyük liginin temsilcileriyle yapılan kıyaslamada, 2016'nın namağlup tek takım unvanını aldı.

Kupada yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 20 Nisan Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Torku Konyaspor, galip gelerek, rövanş için avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Grup aşamasının ardından, son 16 turunda Antalyaspor'u, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Torku Konyaspor, kupada çıktığı 10 maçta 9 galibiyet aldı, 1 müsabakadan da berabere ayrıldı.

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