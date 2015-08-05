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05.08.2015 - 20:10 | | KONYA (AA)

Konyaspor'a Bosna Hersekli forvet!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Zeljeznicar'ın Bosna Hersekli forveti Riad Bajic'i transfer etti.

Konyaspor'a Bosna Hersekli forvet!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Riad Bajic'in transferi konusunda kulübü Zeljeznicar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncu ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

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