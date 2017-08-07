Konyaspor'a coşkulu karşılama

Samsun'da Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, Konya'da büyük coşkuyla karşılandı. Havalimanına gelen yeşil-beyazlı ekibi karşılayan kalabalık taraftar grubu takımları lehine slogan attı. Taraftarlar, ellerindeki bayrak ve meşalelerle takımın süper kupanın sahibi olmasını kutladı.



Yeşil-beyazlı taraftarlar, havalimanındaki karşılamanın ardından araçlarla konvoy oluşturarak Atiker Konyaspor kafilesine Kayacık Tesisleri'ne kadar eşlik etti.



Kulüp Başkanı Ahmet Şan, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Konyamıza hayırlı olsun. Türkiye'de ve yurt dışında ne kadar Konyalı varsa, Konyalı'yım diyen varsa hepsine hayırlı olsun. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi de tebrik ediyorum. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz." dedi.