Konyaspor'a durmak yasak!

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, Shakhtar Donetsk maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşuyla başlayan idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.



Yeşil-beyazlılar, 18 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

