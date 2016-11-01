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01.11.2016 - 08:46 |

Konyaspor'a Kocaman müdahale!

Süper Lig’de geçtiğimiz sezona damga vuran, ilk 9 haftada 15 puan elde eden ve sezonu 3. sırada bitiren Atiker Konyaspor’da bu yıl ise 5 puan geride kalınması canları sıktı.

Konyaspor'a Kocaman müdahale!
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Süper Lig’de geçtiğimiz sezona damga vuran, ilk 9 haftada 15 puan elde eden ve sezonu 3. sırada bitiren Atiker Konyaspor’da bu yıl ise 5 puan geride kalınması canları sıktı.

Hem Avrupa hem de ligde takımın zihinsel olarak yorulduğuna dikkat çeken teknik direktör Aykut Kocaman’ın orta sahaya ve 10 numara pozisyonuna birer takviye istediği belirtildi.

Kocaman’ın ara transferde takımına kazandırmak istediği oyuncular için yönetime alternatifli bir liste sunduğu öğrenilirken görüşmelerin şimdiden başladığı ifade edildi. (Fanatik)

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