Konyaspor'a taraftar morali

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Gaziantepspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Çalışmaya, sakatlığı süren Marica katılmazken, Mahlangu takımdan ayrı koştu. Antrenman öncesi Konya Karapınarlılar Derneğinden bir grup, Aykut Kocaman ve futbolculara baklava ikram etti.

Torku Konyasporlu futbolcu Mehmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor karşısında önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Sıralamada alt grupla bağlarını kopardıklarını belirten Güven, "Ligi, bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başında bir hedef koymuştuk. Bu hedefimizin biraz altında kaldık. Şimdi geç de olsa üst sıralarda bitirme gibi bir durumumuz var. Ligi ilk 7'nin içerisinde bitirebilirsek kulüp olarak iyi bir netice elde etmiş olacağız" diye konuştu.