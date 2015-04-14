Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'a taraftar morali
14.04.2015 - 17:32 | | KONYA (AA)

Konyaspor'a taraftar morali

Antrenman öncesi teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara baklava ikram edildi.

Konyaspor'a taraftar morali
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Gaziantepspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Çalışmaya, sakatlığı süren Marica katılmazken, Mahlangu takımdan ayrı koştu. Antrenman öncesi Konya Karapınarlılar Derneğinden bir grup, Aykut Kocaman ve futbolculara baklava ikram etti.

Torku Konyasporlu futbolcu Mehmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor karşısında önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Sıralamada alt grupla bağlarını kopardıklarını belirten Güven, "Ligi, bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başında bir hedef koymuştuk. Bu hedefimizin biraz altında kaldık. Şimdi geç de olsa üst sıralarda bitirme gibi bir durumumuz var. Ligi ilk 7'nin içerisinde bitirebilirsek kulüp olarak iyi bir netice elde etmiş olacağız" diye konuştu.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber