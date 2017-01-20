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20.01.2017 - 16:31 | | KONYA (İHA)

Konyaspor'a taraftar ziyareti

Konyaspor taraftarı meşaleler ve tezahüratlarla takımı ziyaret etti.

Konyaspor'a taraftar ziyareti
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Konyaspor'un, Rizespor maçı hazırlıkları çerçevesinde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanı Nalçacılılar Grubu taraftarları ziyaret etti. Meşaleler ve tezahüratlarla Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar tatlı ikram etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar takıma Rizespor maçında başarılar diledi.

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