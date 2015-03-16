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16.03.2015 - 16:54 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da 2 eksik

Yeşil-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçına iki eksikle çalıştı.

Konyaspor'da 2 eksik
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Torku Konyaspor, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sahada oluşturulan istasyonlarda çabukluk ve koordinasyon çalışan futbolcular, daha sonra şut idmanı yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, ayak bileği kırılan Mahlangu ile tedavisine devam edilen Hasan Kabze katılmadı.

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