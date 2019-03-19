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19.03.2019 - 21:42 | | AA

Konyaspor'da 2 eksik!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da 2 eksik!
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile Fallou Diagne ve Mücahit Atalay katılmazken Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı çalıştı.

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