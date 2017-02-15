Konyaspor'da 5 isim idmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında 19 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman nezaretinde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam eden Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic, Ioan Hora, Serkan Kırıntılı ve Abdülaziz Demircan katılmadı.

Salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antreman, sahada çabukluk hareketleriyle devam etti.