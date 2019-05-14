Konyaspor'da 6 eksik!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.



Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Dar alanda, minyatür kalelerde oynanan oyun ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.



Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Serkan Kırıntılı, Marko Jevtovic, Petar Filipovic ve Fallou Diagne, antrenmana katılmadı.

Konyaspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.