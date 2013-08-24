Konyaspor'da 6 futbolcu kadroya alınmadı

Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Torku Konyaspor, karayolu ile Sivas'a hareket etti.

Sivas'a 2'si kaleci 18 futbolcu ile giden Torku Konyaspor'da, ülkesinde bulunan N'douassel, Hasan Kabze, Ali Dere, Muhammet Yürükuslu, İsmail Güven ve kaleci Ahmet Sabri Fener kadroya alınmadı.

Yeşil-beyazlıların Sivas kafilesinde şu isimler yer alıyor: "İtandje, Kaya Tarakçı, Erdinç Yavuz, Selim Ay, Ali Turan, Elvis Kokalovic, Tomas Borek, İshak Çakmak, Şenol Akın, Ömer Ali Şahiner, Mehmet Uslu, Recep Aydın, Tolga Ünlü, Thorvaldsson, Kinong Mbamba, Erdal Kılıçaslan, Ali Çamdalı, Abdülkerim Bardakçı."