Konyaspor'da Akhisarspor mesaisi!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.



Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra çabukluk çalışması ve 6'ya 3 ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.



Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic ve Fallou Diagne, antrenmana katılmadı.



Konyaspor, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.