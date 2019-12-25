Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi
25.12.2019 - 20:22 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi

Konyaspor'da antrenmana dün ameliyat edilen Ferhat Öztorun ile tedavileri süren Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Ozan Can Oruç ve Opanasenko katılmadı.

Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi
ABONE OL

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, dün ameliyat edilen Ferhat Öztorun ile tedavileri süren Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Ozan Can Oruç ve Yevhen Opanasenko katılmadı.

 

 

 

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den açıklamalar...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
  2. Misli.com'da günün canlı maç yayınları
    Misli.com'da günün canlı maç yayınları
  3. TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'
    TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'
  4. Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi
    Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi
  5. Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti
    Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde çalıştı

Trabzonspor'da Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde çalıştı

Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...

Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...

Pınar Karşıyaka'ya artçı şok

Pınar Karşıyaka'ya artçı şok

Galatasaray, Paidar Demir'i andı

Galatasaray, Paidar Demir'i andı

Sıradaki Haber