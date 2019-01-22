Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi
22.01.2019 - 22:38 | | AA

Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi
ABONE OL

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Selim Ay ile Amir Hadziahmetovic'in takımdan ayrı çalıştığı antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado, Ali Turan, Jens Jonsson ve Petar Filipovic katılmadı.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber