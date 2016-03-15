Konyaspor'da büyük harekat! 4 futbolcu...

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın sözleşmesini uzatan Yeşil-Beyazlılar’da şimdi sırada takımda kontratı biten isimler var. Yönetim, sezon başında kadroya katılan Alban Meha, Holmen ve Traore’nin yanısıra kaptan Ali Çamdalı’yla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Son Gaziantepspor galibiyetiyle Süper Lig’de 46 puana ulaşan, kupada 27 yıllık aradan sonra yarı finale çıkan Torku Konyaspor’da bu başarının en büyük mimarı teknik direktör Aykut Kocaman’ın bitecek olan sözleşmesinin iki yıl uzatılması camiada büyük sevinçle karşılanmıştı. Ligi şu an olduğu gibi 3. sırada bitirmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’ne direkt katılmaya hak kazanacak olan, gelecek sezon da zirveye oynayacak bir takım kurmanın planlarını yapan Konyaspor’da yönetim şimdi de iç transferde atağa kalkıyor. Hedefte sözleşmesi sona erecek olan takımın önemli isimleri var.

Traore’de opsiyon var

İlk olarak bonservisi Karabükspor’da bulunan hücum oyuncusu Traore için girişimlere başlanacak. Karabükspor’la bu transfer için gereken görüşmeler yapılacak. Fenerbahçe’den kiralık olarak oynayan, sezon sonu boşa çıkacak olan Samuel Holmen’e de mukavele önerilecek. İsveçli yıldızın da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Holmen kalmak istiyor

Konyaspor’un önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planladığı diğer iki isim ise attığı frikik golleriyle sezona damga vuran Alban Meha ile kaptan Ali Çamdalı... Bu oyunculara da şu anki şartlarından daha iyi sözleşmeler önerilecek. 4 oyuncuyla da yola devam edilecek. Sözleşmesi biten Tomas Borek, Mehmet Uslu ve Kaya Tarakçı’nın durumları ise daha sonra belli olacak.

(Fanatik)