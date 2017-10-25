Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Denizli sesleri
25.10.2017 - 07:59 |

Konyaspor'da Denizli sesleri

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor yönetimi, Mustafa Denizli'yi göreve getirmek için kolları sıvadı.

Konyaspor'da Denizli sesleri
ABONE OL

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor yönetimi, Mustafa

Denizli'yi göreve getirmek için kolları sıvadı.

Yeşil-Beyazlı ekibin başkanı Fatih Yılmaz, "Listemizin ilk sırasında , Mustafa Denizli var. Ancak kendisine henüz teklifimizi iletmedik" ifadelerini kullandı. 68 yaşındaki kurt teknik adam ise konuyla ilgili, "Benim için gelen her teklif kutsaldır. Düşünülmek, önemsenmek çok güzel bir duygu. Başkan, listenin ilk sırasında benim adımın olduğunu söylemiş ama Konya'dan herhangi birisi beni aramadı. Aramaları durumunda oturur, konuşuruz" dedi. (Habertürk)

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber