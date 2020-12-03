Konyaspor'da Erzurumspor hazırlıkları

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic ise takımdan ayrı çalıştı.