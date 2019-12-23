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23.12.2019 - 11:29 |

Konyaspor'da Ferhat şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor'la karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da rahatsızlığı nedeniyle Ferhat kadrodan çıkarıldı.

Konyaspor'da Ferhat şoku! Kadrodan çıkarıldı
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Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Trabzonspor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor'da sol bek Ferhat Öztorun kadrodan çıkarıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Ferhat Öztorun, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almamıştır. Futbolcumuzun bugün yapılacak tetkikleri sonrasında detaylı açıklama yapılacaktır."

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