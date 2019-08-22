Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünü salonda gerçekleştirdi.

İki gruba ayrılan oyuncular, salonda ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalıştı. İdman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.