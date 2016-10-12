Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma, denge ve ağırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan ve çabukluk idmanı yapan futbolcuların, antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.



Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.