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24.03.2015 - 11:32 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da hedef 3'te 3

Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Baydar, "Trabzonspor'u yenerek 3'te 3 yapacağız ve çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konyaspor'da hedef 3'te 3
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Trabzonspor'u yenerek 3'te 3 yapacaklarını ve çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Baydar, yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçında hak ederek 3 puanı aldıklarını ifade etti. Maçın sonuna kadar etkili olan takımın kendileri olduğunu belirten Baydar, "Tek golle 3 puanı almasını bildik. Deplasmanda alınan çok önemli bir galibiyetti. Alt sıralardan kurtulma adına 6 puanlık bir maç oynadık. Puanımızı 31'e çıkararak 10. sıraya geldik" dedi.

Baydar, ligin 26. haftasında sahalarında Trabzonspor'u konuk edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kardemir Karabükspor'u yenerek alt sıralardan kurtulma hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi üst gruba yaklaşma açısından Trabzonspor'u yenmemiz lazım. Takımımıza güvenimiz tam. Bu maçtan da galibiyetle ayrılacağız. Trabzonspor'u yenerek 3'te 3 yapacağız ve çıkışımızı sürdüreceğiz."

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