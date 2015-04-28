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28.04.2015 - 18:27 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da hedef 7'ncilik

Torku Konyasporlu futbolcu Ali Çamdalı, "Bu hafta sonu Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağız. Deplasmanda zor maç olacak. Bu müsabakayı da kazanıp, 7'nciliği garantilemek istiyoruz" dedi.

Konyaspor'da hedef 7'ncilik
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada gruplara ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maç ile sona erdi.

Çalışmaya, sakatlığı süren Marica katılmadı.

Torku Konyasporlu futbolcu Ali Çamdalı, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımın 7 haftadır yenilmediğini belirten Çamdalı, bu süreçte 4 galibiyet 3 beraberlik aldıklarını ifade etti.

Çamdalı, kazandıkları puanlarla alt sırayla ilişkilerini kestiklerini vurgulayarak, "Bu hafta sonu Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağız. Deplasmanda zor maç olacak. Bu müsabakayı da kazanıp, 7'nciliği garantilemek istiyoruz"? dedi.

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