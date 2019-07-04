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04.07.2019 - 09:43 |

Konyaspor'da hedef Aytaç Kara

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Bursaspor'dan ayrılmak üzere olan Aytaç Kara'nın peşinde

Konyaspor'da hedef Aytaç Kara
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Yeşil-Beyazlılar son olarak Gençlerbirliği’nin başarılı sol beki Alper Uludağ ile anlaşırken, yurt içinden bir oyuncunun daha peşinde: Aytaç Kara. Küme düşen Bursaspor’dan ayrılmaya çalışan Aytaç, alacaklarına karşılık serbest kalmaya hazırlanıyor. Konyaspor ise oyuncunun bonservis problemini çözmesini bekliyor. Aytaç geçen sezon 34 lig maçının 32’sinde oynadı, 6 gol atıp, 2 asist yaptı.

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