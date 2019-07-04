Konyaspor'da hedef Aytaç Kara

Yeşil-Beyazlılar son olarak Gençlerbirliği’nin başarılı sol beki Alper Uludağ ile anlaşırken, yurt içinden bir oyuncunun daha peşinde: Aytaç Kara. Küme düşen Bursaspor’dan ayrılmaya çalışan Aytaç, alacaklarına karşılık serbest kalmaya hazırlanıyor. Konyaspor ise oyuncunun bonservis problemini çözmesini bekliyor. Aytaç geçen sezon 34 lig maçının 32’sinde oynadı, 6 gol atıp, 2 asist yaptı.