Konyaspor'da hedef Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk edecekleri Beşiktaş'a karşı iyi bir skor alıp, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 3 Mart Perşembe günü Beşiktaş ile sahalarında karşılaşacaklarını anımsattı.

Rakiplerini ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiklerini hatırlatan Baydar, "Beşiktaş maçından iyi bir skor alıp, turu geçen taraf olmak istiyoruz. Bizim için gerçekten önemli bir maç. Konya perşembe günü tarihi bir maça daha tanıklık edecek. Yaşanacak güzellikleri turu geçerek pekiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Baydar, Mersin İdmanyurdu maçından alınan galibiyeti de değerlendirerek, şunları kaydetti: "Bu önemli galibiyette emeği geçen teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyoruz. Mersin İdmanyurdu galibiyeti sadece 3 puan değerinde değildi. Çünkü rakiplerimizin de puan kayıpları yaşamalarının ardından Konyaspor, puan sıralamasında 3. basamağa yerleşti. Kulüp tarihimizin en başarılı günlerine her geçen hafta yenileri ekleniyor. İnşallah yakalanan bu çıkış kalan haftalarda da devam eder ve takımımız sezonu en iyi yerde tamamlar."