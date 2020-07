Konyaspor'da hedef galibiyet!

Akhisar Belediyespor ile oynadıkları sezonun ilk maçında istenilen futbolu ve mücadeleyi sergileyemediklerini ifade eden Ahmet Baydar, “Özellikle ilk yarıda tutuk bir futbol ortaya koyduk. Rakibimiz bizden daha istekliydi ve golü de bularak soyunma odasına önde girdiler. Ancak ikinci yarı sahada daha farklı bir Konyaspor vardı. Mücadeleci, hırslı, istekli ve futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım görüntüsü verdik. Golü de bulduk ama kalan dakikalarda sonucu değiştiremedik. Tabii ki her takım gibi biz de sezona 3 puanla ve iyi başlamak isterdik. Olmadı. Futbolun içerisinde bu tür sonuçlar her zaman olabiliyor. Önemli olan eksiklerimizi görerek ilerleyen haftalara daha hazır hale gelmek. Bu anlamda oynayacağımız her maç takım olarak bizi adım adım istediğimiz düzeye ulaştıracak” dedi.

"Kayserispor deplasmanında ilk galibiyetimizi almak istiyoruz"

Hafta sonu deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Ahmet Baydar, “Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve sahasında oynayacağı ilk maçta kazanmak isteyecektir. Ama biz iyi bir takımız. Sadece bir arada daha fazla oynamaya ihtiyacımız var. İyi ve kıran kırana bir maç olacaktır. Amacımız Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerek ligdeki ilk galibiyetimizi almak ve yolumuza moralli bir şekilde devam etmek. Bu konuda teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.

"Herkes biraz sabırlı olmalı"

Baydar, sezonun ilk maçında takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederken, “Yalnız maçın bir bölümünde oyuncularımıza karşı olan protestolarına üzüldüğümüzü de belirtmek isterim. Futbol hatalar oyunu. Herkes hata yapabilir. Önemli olan böyle durumlarda oyuncuya ve takıma destek vermek. Bu takımın içerisinde yer alan teknik heyetinden, oyuncusuna, kulüp çalışanına kadar herkes başarılı olmak istiyor. Zaten aksi bir şey söz konusu bile olamaz. Taraftarların tepkileri oyuncuları bir an önce sonuca gitmeleri konusunda telaşa kapılmalarına neden oluyor, bu da saha içerisinde istenilenlerin yapılamaması sonucunu ortaya çıkartıyor. Herkes biraz sabırlı olmalı. En kısa zamanda taraftarlarımızın arzuladığı takım sahada olacak” diye konuştu.

Kayseri / DHA