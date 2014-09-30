Konyaspor'da isyan var! Hakem...

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftanın sonunda hakemlerden yana sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Basın sözcüsü Ahmet Baydar, SAİ Kayseri Erciyesspor maçında yaşadıkları puan kaybını istemediklerini ancak bu tür sonuçların lig maratonunda her zaman alınabileceğini ifade ederken, hakemlerin kararlarıyla bir kez daha maçın önüne geçtiğini savundu.



"ORTADA YAŞADIĞIMIZ BİR MAĞDURİYET VAR"

Baydar, ligde geride kalan 4 haftaya bakıldığında hakemlerden yana sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Eskişehirspor maçında aleyhimize verilen penaltı, sayılmayan iki golümüz, Sivasspor deplasmanında verilmeyen penaltımız ve son olarak SAİ Kayseri Erciyesspor maçında da Süleyman Abay ve yardımcılarının verdikleri ve vermedikleri kararlar... Bunları herkes gördü. Aynı pozisyonda rakibe çalınan faul düdüğünün bize çalınmaması, 42. dakikada kazandığımız penaltı atışının yapılan itirazlar, penaltı noktasındaki topla sürekli oynanması, penaltı noktasının kazılmaya çalışılması nedeniyle 45. dakikada kullanılması gibi. Oyuncumuz Ömer Ali’ye ceza sahası içerisinde yapılan hareketin Eskişehirspor maçında aleyhimize verilen penaltıdan daha penaltı olduğu da görüldü. Ortada yaşadığımız bir mağduriyet var. Ama biz bunların normal hata olduğunu ve artık sona ereceğini düşünürken devam etmesi de işin ayrı bir tarafı. İki farklı devreli oyun oynadık. İlk yarı daha istekli, taraftar desteğini de arkasına alarak sonuca gitmek isteyen takımımız, ikinci devrede üretken olamadı. Sonuçta SAİ Kayseri Erciyesspor maçında uzun lig maratonunda yaşanabilecek puan kayıplarından birini yaşadık. Bizim tek isteğimiz hakemlerin maçların önüne geçmemeleri" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'DEN PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, “Ligde her maçta pozitif ve göze hoş gelen futbol oynamaya çalışan bir takımız. Amacımız Fenerbahçe karşısında bunu tekrarlamak ve puan ya da puanlar almak. Teknik heyet ve oyuncularımıza bu konuda güvenimiz tam" açıklamasında bulundu.



TARAFTARA TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Stadyumu’na gelerek SAİ Kayserispor Erciyesspor maçında takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Baydar, "Sezon başında kulübümüzün takımımız, stadyumumuz ve taraftarımızla Türkiye’ye örnek teşkil edeceğine inandığımızı söylemiştik. Geride kalan haftalarda hem en fazla maçlara ilgi gösteren hem de şehrimize yakışır bir şekilde centilmence destek veren, bunu da tüm Türkiye’nin kabul ettiği bir taraftara sahibiz. Kendilerine SAİ Kayseri Erciyesspor maçı sonrasında stadyumu terk etmeyerek, mücadelelerine inandıkları oyuncularımızı soyunma odasından çağırıp moral verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.