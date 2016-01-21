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21.01.2016 - 18:25 |

Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, 23 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Konya Büyükşehir Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde oyuncuların taktik çalıştığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Halil İbrahim Sönmez katılmazken, Rangelov ise performans antrenörü Alper Aşçı yönetiminde çalıştı.

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